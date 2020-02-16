Ургант-старший назвал размер своей пенсии

Советский и российский актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, рассказал о размере своей пенсии, сообщает Teleprogramma.pro.

По словам актера, он получает обычное пособие в 17,5 тысячи рублей в месяц. При этом артист рассказал, что он даже не замечает этих денег, так как тратит столько за день. Также Ургант отметил, что в 2019 году в течение четырех месяцев ему и вовсе не выплачивали пенсию.

"Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так", – заключил артист.

Напомним, недавно размеры своих пенсий раскрыли многие известные артисты. Среди них Евгений Петросян, Лев Лещенко, Алиса Фрейндлих и другие.