Ургант-старший назвал размер своей пенсии

Советский и российский актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, рассказал о размере своей пенсии, сообщает Teleprogramma.pro.
По словам актера, он получает обычное пособие в 17,5 тысячи рублей в месяц. При этом артист рассказал, что он даже не замечает этих денег, так как тратит столько за день. Также Ургант отметил, что в 2019 году в течение четырех месяцев ему и вовсе не выплачивали пенсию.
"Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так", – заключил артист.
Напомним, недавно размеры своих пенсий раскрыли многие известные артисты. Среди них Евгений Петросян, Лев Лещенко, Алиса Фрейндлих и другие.
Комментарии
Может хватит уже публиковать плач народных артистов по поводу своих пенсий
это стёб.
Кто он?
Ваню знаем. Ванину бабушку, смутно, но припоминаем. А этот кто?
Интересные ребята вообще, всю жизнь тяжелее микрофона в руках ничего не держали, умственно не трудились, отвественности за принимаемые решения кроме как перед самими собой не несли, пели, плясали, пили ели на банкетах, ездили по заграницам, получали гонорары на карман, а тут опа, песня то как у всех! А что хотели то?!
69,
Вы всё пели?
Так поди же попляши!
Пока Разин с Пугачевым не проснутся, так и будем жить.
Может хватит уже публиковать плач народных артистов по поводу своих пенсий
Пусть говорят. То, что в РФ размер пенсии смешон - надо обсуждать