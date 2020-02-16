В Алтайском крае проходит конкурс на памятник строителям

В Алтайском крае стартовал конкурс на лучший эскизный проект памятника в честь строителей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Уточняется, что участие могут принять студенты, дипломированные архитекторы, художники и дизайнеры.

Памятник в художественных образах должен отражать достижения строительного комплекса края. Ожидается, что скульптуру расположат на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского – рядом с главным входом в гостиницу "Барнаул".

Оценивать работы будет организационный комитет, в состав которого войдут представители Союза строителей, администрации города, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, а также ветераны отрасли.

Работы на конкурс принимаются до 10 марта 2020 года по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 68, каб. 219.