Муж и жена погибли во время стрельбы в Калининграде. Сына госпитализировали

В центре Калининграда торговец открыл огонь по людям. Как сообщает "Интерфакс", стрельба произошла на Центральном рынке. В результате погибла семейная пара, ранен их 13-летний сын. Его госпитализировали.
Сообщается, что погибшие супруги, а также стрелок работали торговцами на рынке. В результате конфликта из-за передела мест злоумышленник достал охотничий карабин и открыл огонь. По словам очевидцев, погибшая женщина была беременна.
Как передает РИА "Новости", после инцидента нападавший попытался покончить с собой. Раненного стрелка доставили в больницу, где он и скончался. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Короче доразбирались, что никого в живых не осталось.
Дикий-дикий запад
Ну вот и поделили места...
Теперь место свободное
А вот некоторым следовало бы намотать на ус, что обиды не прощаются и могут закончиться вот таким образом...
жаль людей
12:51 гость @жаль людей@
В этой ситуации жаль только пацана и неродившегося ребенка. Если наехали на торговца, а он взял оружие, то здесь беззаконие со всех сторон. И кого жалеть теперь..
Жаль людей, которых калечит капитализм...