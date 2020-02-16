Муж и жена погибли во время стрельбы в Калининграде. Сына госпитализировали

В центре Калининграда торговец открыл огонь по людям. Как сообщает "Интерфакс", стрельба произошла на Центральном рынке. В результате погибла семейная пара, ранен их 13-летний сын. Его госпитализировали.

Сообщается, что погибшие супруги, а также стрелок работали торговцами на рынке. В результате конфликта из-за передела мест злоумышленник достал охотничий карабин и открыл огонь. По словам очевидцев, погибшая женщина была беременна.

Как передает РИА "Новости", после инцидента нападавший попытался покончить с собой. Раненного стрелка доставили в больницу, где он и скончался. По факту преступления возбуждено уголовное дело.