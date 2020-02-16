В Барнауле выступит британский пианист Питер Донохоу и квартет Sacconi

18 февраля в Государственной филармонии Алтайского края состоится выступление известного британского пианиста Питера Донохоу. Это будет первое выступление музыканта на территории края, передает официальный сайт региона.

Сообщается, что в программе также примет участие коллектив Sacconi Quartet, который был основан в 2001 году четырьмя выпускниками Лондонского Королевского музыкального колледжа.

Музыканты представят свои версии произведений Сергея Рахманинова, Сергея Танеева и современного британского композитора Джонатана Дава. Начало в 18:30.

Отмечается, что концерт проходит в рамках программы Года музыки Великобритании и России, которая проводится посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского совета.