Невролог рассказал, чем опасна офисная работа

Туннельный синдром, или так называемая "болезнь доярок", перешла на офисных работников. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов в эфире радио Sputnik.

По словам врача, раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеваниям доярок. Однако в настоящее время боли в запястном канале могут возникнуть и у тех, кто ежедневно и по несколько часов работает за компьютером.

По мнению Андрусова, офисные работники и любители компьютерных игр наносят большой вред своим запястьям: из-за постоянной нагрузки на кисть утолщаются связки, которые впоследствии давят на нерв.

Чтобы избежать заболевания, невролог рекомендует использовать ортопедический коврик для компьютерной мыши. Как отмечает невролог, суть таких ковриков в том, что рука лежит на валике и находится в горизонтальном положении, от чего нет давления на нервы. Иногда такие коврики продают в форме женской груди.

Как заключает эксперт, в случае возникновения боли в кистях следует сразу обращаться к врачу. В худшем случае пациента ждет операция.