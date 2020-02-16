Автомобиль сгорел в барнаульском дворе

Сегодня утром около 6:05 часов в Барнауле по адресу Энтузиастов, 40, загорелся автомобиль Hyundai, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Очевидцу удалось снять, как автомобиль загорелся в районе двигателя. При этом проезжавший мимо водитель сначала остановился, но потом уехал с места происшествия, вероятно, решив, что тушить горящий транспорт уже бессмысленно и опасно.

Как отметил один из комментаторов сообщества, такое воспламенение огнетушителем ликвидировать невозможно. А чтобы избежать несчастного случая, необходимо регулярно проверять машину в мастерской и не экономить на автомобильных одеялах для двигателя.