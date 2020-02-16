Два частных дома сгорели в Барнауле за прошедшую ночь

Сегодня ночью в Барнауле произошло два пожара в частных жилых домах, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Первое возгорание произошло на улице Северо-Западной. Отмечается, что у жилого дома горели кровля, перекрытия и внутренние перегородки. Пожарные прибыли на место спустя 23 минуты после вызова и успешно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неверного монтажа электрооборудования в доме. В результате пожара никто не пострадал. Отмечается, что на месте происшествия было задействовано 10 единиц техники и 33 человека личного состава.

Второй пожар случился в микрорайоне Затон на улице Озерная. В ходе ликвидации возгорания сотрудники МЧС спасли мужчину, а также предотвращена угроза распространения огня на соседние дома. В МЧС предполагают, что наиболее вероятной причиной возгорания было неправильное использование печи для отопления жилища. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 29 человек личного состава.

В МЧС России по Алтайскому краю призывают жителей региона соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей и электроприборов во избежание необратимого инцидента.



