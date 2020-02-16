Протоиерей назвал гражданских жён бесплатными проститутками

Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками, сообщает "Интерфакс".
Как отмечает священнослужитель, гражданские жены не понимают, что такое настоящий брак. Они, по мнению священнослужителя, лишь временная утеха.
"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак". Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает", — отметил Смирнов.
Священник подчеркивает, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Как он объясняет, многие мужчины в России живут гражданским браком, и своих женщин они не воспринимают в качестве гражданских жен.
"Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает", — заключил представитель православной церкви.
Комментарии
А сам он духовная проститутка?
А сам он на первой женился? В молодости, поди, грешил, как черт.
Всю ответственность свалил на женщин..
церковник так-то прав.
Девушки, если вам станет скучно, просто подойдите к какой-нибудь паре в ресторане и заорите: «Кто, черт возьми, это такая?!»
Говорит он совершенно правильно.
Наловил Иван Царевич лягушек и что, на всех жениться? Так и живет он с ними гражданским браком...
- Половина официальных браков в России распадаются, половина мужиков в России официальные козлы.
- Это, которая развелась или которая еще нет?
- Которая не развелась, те олени с рогами...
Почему бесплатные? Совсем так и не бесплатные! Если посчитать, сколько тратится на гражданских жён, так действительно - легче нанять платную)
Так оно и есть. В мире всё перевернулось. На западе в моде движение "ми ту", где женщины, заработавшие блага жизни передком, теперь обвиняют в этом мужиков. А чем какая-нибудь Волочкова, зарабатывающая "шпагатами", отличается от проститутки? Размером платы?
Почему вы тут,а не с детьми или с законной женой?
-Иван Иванович! Почему не женитесь!
-Дорого!
Может они живут, чтобы лучше узнать друг друга, а потом и поженятся, а может и разойдутся.
Если живут гражданским браком, а у них уже есть общие дети, то тут тоже можно найти причины, которые их устраивают.