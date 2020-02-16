Сотни подписей оставили барнаульцы в защиту городских парков от застройки

Более 350 подписей удалось собрать активистам на прошедшей акции в защиту парков им. Ленина и Целинников в Барнауле. Об этом сообщил общественный деятель Юрий Красильников на своей странице в Facebook.
Митинг в защиту зеленых парков прошел в Барнауле 15 февраля возле памятника Целиннику на границе Ленинского и Индустриального районов по адресу ул. Антона Петрова, 210.
Напомним, на территории парка имени Ленина хотят возводить новый спортивный объект за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками он займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Это решение возмутило многих жителей и общественников.
Комментарии
Уже вроде решили там не строить и всё равно не могут успокоиться.
Это точно горожане???
Эти подписаки сколько деревьев посадили сами то?
Бред какой-то. Сто раз уже сказали, что ФОК построят в новостройках взлетная-балтийская. Против чего эти митингуют непонятно
Красильников по ходу совсем уже из ума выжил. Может его не предупредили, что стройку перенесли?
Это уже митинг головного мозга.
16.02.2020 14:49
- гость
Сходил,посчитал.Посадил 7 деревьев.А вы?
Вся администрация и их при-хлеба-тели отписались ?
16.02.2020 15:10
гость
Нет, еще не вся, остальные отдыхают на природе. Воскресный день же.
Чем на митингах муйданить и бумажки подписывать.