Мужчина напал с ножом на прихожан в московском Храме Святителя Николая

26-летний мужчина во время службы напал с ножом на прихожан в Храме Святителя Николая в Басманном районе Москвы, сообщает телеграм-канал "112".

По словам настоятеля Кирилла Сладкова, в храм забежал мужчина в капюшоне, очках и наушниках. На руках были надеты медицинские перчатки. Священнослужитель подошел узнать, в чем дело, после чего мужчина ранил ножом в руку помощника настоятеля. После этого дважды ударил ножом в плечо другого помощника.

До приезда полиции нападавшего смогли скрутить посетители церкви.Обоих пострадавших госпитализировали.

После инцидента удалось опознать злоумышленника — им оказался 26-летний Ефим Ефимов из Липецка. Информации о причине нападения на данный момент нет.

Напомним, за последние сутки это не первое нападение на людей в общественном месте. Вчера вечером мужчина с охотничьим карабином устроил стрельбу в центре Калининграда. В результате нападения погибло двое человек и пострадал подросток. Нападавший покончил с собой.