Футболисты устроили драку в Барнауле прямо во время матча

15 февраля в барнаульском манеже "Темп" состоялся футбольный матч между командой "Динамо-Барнаул" и сборной местной Лиги Бро. К концу второго тайма между футболистами началась перепалка.

К окончанию матча счет был 3:1 в пользу "Динамо-Барнаул". Участники Лиги Бро были, вероятно, возмущены таким раскладом и на 83-й минуте матча устроили драку.

Так, футболист Роман Сычев во время игры ударил рукой в лицо защитника "Динамо-Барнаул" Ярослава Овсянникова. Тот на грубость решил ответить тем же и повалил недоброжелателя.

И хоть это не спровоцировало массовую драку между командами, оба футболиста получили по красной карточке. Обоим командам пришлось доигрывать матч в неполных составах.