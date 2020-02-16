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Футболисты устроили драку в Барнауле прямо во время матча

, ИА "Амител"
Стычка произошла между участниками Лиги Бро и игроками "Динамо-Барнаул"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

15 февраля в барнаульском манеже "Темп" состоялся футбольный матч между командой "Динамо-Барнаул" и сборной местной Лиги Бро. К концу второго тайма между футболистами началась перепалка.

К окончанию матча счет был 3:1 в пользу "Динамо-Барнаул". Участники Лиги Бро были, вероятно, возмущены таким раскладом и на 83-й минуте матча устроили драку.

 

Так, футболист Роман Сычев во время игры ударил рукой в лицо защитника "Динамо-Барнаул" Ярослава Овсянникова. Тот на грубость решил ответить тем же и повалил недоброжелателя. 

И хоть это не спровоцировало массовую драку между командами, оба футболиста получили по красной карточке. Обоим командам пришлось доигрывать матч в неполных составах.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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