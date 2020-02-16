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Автобус насмерть сбил амурского тигра

, ИА "Амител"
Это уже второй случай смерти редкого хищника по вине человека в феврале
Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

На севере Приморского края автобус насмерть сбил самого редкого хищника на планете – амурского тигра, который выбежал на дорогу. Видео с места происшествия опубликовал центр "Амурский тигр" в своем Instagram.

Директор центра Сергей Арамилев в разговоре с ТАСС сообщил, что инцидент произошел около села Глаголевка на севере Приморского края. По его словам, прибывшие на место происшествия инспекторы охотнадзора увидели следы животного. Позже тело молодого самца было обнаружено лежащим недалеко от дороги. 

"В этот район мы уже отправили ветеринаров и клетку в надежде спасти животное. К сожалению, не успели", – заключил Арамилев.

Сейчас специалисты восстанавливают подробности инцидента. Информации о водителе, который сбил животное, не поступило.

Напомним, за последние две недели это уже второй случай гибели редкого хищника. Ранее amiс.ru писал, что в начале февраля неизвестные убили амурского тигра в Приморском крае. 

По данным специалистов, на осень 2019 года общая численность амурских тигров составляла 580-600 особей. Ожидается, что следующая перепись тигров состоится в 2020-2021 году.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.02.2020 17:05
- гость -

Козлина безрукая

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