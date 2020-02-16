Бийские родители шокированы едой из школьной столовой

Родителям учащихся бийской школы № 1 на этой неделе устроили масштабную дегустацию блюд из школьного меню, чтобы у них не возникало вопросов о качестве питания детей.

Как сообщает "Вести Алтай", родители были в шоке после того, как побывали в школьной столовой. Им предлагали отведать жаркое, ромштекс, отбивные, манты и голубцы. Многие родители усомнились в том, что детей действительно так кормят. Но как заверили организаторы массовой дегустации – это не банкет и учащимся подают те же самые блюда.

Директор компании – оператора школьного питания ООО "Большая перемена" Анастасия Шульдайс сообщила, что цель этой дегустации состоит в том, чтобы после нее родители пришли домой и рассказали детям, что там все вкусно. Со слов Шульдайс, дети в большей степени предпочитают горячим блюдам чай с булочкой.

Отмечается, что на качество школьного питания в последнее время поступает много жалоб именно от детей. 20% учеников и вовсе не берут горячих блюд. При этом, по словам директора школы Ольги Киреевой, жалоб на качество питания от родителей нет. Во время дегустации мамы наибольший интерес проявили к мясным блюдам и выпечке, а вот кастрюлям с первым блюдами, кашами и макаронами не уделили особого внимания.