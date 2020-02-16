Кардиологи рассказали, как снизить риск сердечного приступа вдвое

Швейцарские кардиологи из Университетской клиники Лозанны рассказали, как снизить риск сердечного приступа вдвое. Результаты исследования опубликованы на сайте Focus.

Как утверждают ученые, снизить риск сердечного приступа поможет дневной сон дважды в неделю. По данным исследования, у тех участников, которые дремали в обед ежедневно, риск сердечного приступа повышался.

Те же, кто спал днем дважды в неделю, снизили риск сердечного приступа почти вдвое – на 48%. При этом эксперты подчеркивают, что продолжительность дневного сна в этом случае не имеет особого значения.

Отмечается, что эксперимент длился пять лет, а участвовали в нем 3,4 тысячи человек в возрасте от 35 до 75 лет.