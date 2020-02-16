Союз женщин ответил на слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала слова протоиерея Смирнова о том, что все гражданские жены – "бесплатные проститутки". Ее слова передает РИА "Новости".
Лахова отметила, что сказанное священнослужителем некрасиво и неправильно, но каждый, как может, защищает свои ценности – традиционную семью.
Председатель предположила, что протоиерей имел в виду необходимость строить отношения в семье на любви и уважении.
"Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях", – заключила Лахова.
Также на высказывание протоиерея отреагировали и в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина заявила, что сочла его слова оскорблением, отметив, что большинство женщин хотят вступить в брак, но не все мужчины предлагают выйти замуж. Также депутат отметила, что такими оскорблениями людей в ЗАГС не загонишь.
Напомним, ранее протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. По мнению представителя РПЦ, такие женщины – лишь временная утеха для мужчин, которых они даже не воспринимают в качестве гражданских жен.
Комментарии
Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальный отношениях
Ну я и сказал, жестковато, грубовато и так нельзя, но близко к правде
Для мужика это неплохой вариант, на разных девочек тратится дорого, на семью тратится как бы не еще дороже, а при совместном проживании они бывает еще и хату пополам снимают и у каждого свой бюджет. Секс у мужика всегда рядом, очень удобно и подешевле получается
Он не прав
Торкнуло феминисток. Напридумывали себе, что ни крикнуть ни ударить, зато плати при браке и при разводе. А теперь обижаются, видели те.
Организация отметила, что это некрасиво
Коротко и в точку.
Имел в виду, видимо, сожительство.
ЗАГС сейчас, это способ законно ограбить и выкинуть мужчину.
Вот что он имел ввиду. А не брак, за который на него все взъелись.
"Зачастую в повседневной жизни гражданским браком неправильно называют сожительство – брачные отношения, не оформленные официально в установленном законом порядке. Сожительство не признается государством как брачные отношения. В России оно не является формой брака, даже при ведении общего хозяйства и рождении детей. Такой союз не влечет за собой никаких правовых последствий, супруги не приобретают никаких взаимных прав и обязанностей."
"Фраза «гражданский брак» используется как эвфемизм, синоним сожительства."
Сожительство - результат рыночной экономики.