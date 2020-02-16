Союз женщин ответил на слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировало слова протоиерея Смирнова о том, что все гражданские жены — "бесплатные проститутки". Ее слова передает РИА "Новости".

Лахова отметила, что сказанное священнослужителем некрасиво и неправильно, но каждый, как может, защищает свои ценности — традиционную семью.

Председатель предположила, что протоиерей имел в виду необходимость строить отношения в семье на любви и уважении.

"Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальный отношениях", — заключила Лахова.

Также на высказывание протоиерея отреагировали и в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина заявила, что сочла его слова оскорблением, отметив, что большинство женщин хотят вступить в брак, но не все мужчины предлагают выйти замуж. Также депутат отметила, что такими оскорблениями людей в ЗАГС не загонишь.

Напомним, ранее протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. По мнению представителя РПЦ, такие женщины — лишь временная утеха для мужчин, которых они даже не воспринимают в качестве гражданских жен.