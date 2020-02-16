Семье пенсионеров из Рубцовска снесли туалет и колонку с водой

Пожилая семейная пара Смирновых из Рубцовска уже несколько лет живет в брошенном доме, который подлежит сносу. Как сообщают "Вести-Алтай", местные власти жилье пенсионерам не предоставляют, хотя суд обязал муниципалитет выдать семье благоустроенную двухкомнатную квартиру вне очереди еще четыре года назад.

Жилой двухэтажный дом по адресу Рабочий тракт, 13, признали подлежащим сносу в 2009 году. Тогда администрация предлагала пенсионерам жилье, но те отказались: уж слишком маленьким оно оказалось.

Позже по решению городского суда местные чиновники должны были предоставить старикам благоустроенную двухкомнатную квартиру вне очереди. Однако спустя четыре года пенсионеры продолжают жить в заброшенном доме.

Чиновники вынуждают Смирновых съехать на съемное жилье. За последнее время им даже снесли туалет и убрали колонку с водой.

Владимир Смирнов в очередной раз обратился в суд, чтобы привлечь к ответственности службу судебных приставов. Отмечается, что пенсионеры не требуют квартиру с дорогим ремонтом — они просто хотят, чтобы им предоставили обещанную еще четыре года назад квартиру. В конце концов, вероятность того, что жилье стариков снесут, повышается с каждым днем.