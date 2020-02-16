Туман окутал участки трассы Барнаул – Новосибирск

Туман наблюдается местами на трассе между Барнаулом и Новосибирском. Особенно сложная ситуация на участке от границы Алтайского края и Новосибирской области до Черепаново. Там сохраняется почти нулевая видимость, сообщают очевидцы.

Отметим, что завтра , 17 февраля, в Алтайском крае будет еще теплее, чем сегодня.

В регионе днем обещают -1...-6 градусов, по югу до +4°С. В большинстве районов снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле -1...-3 градуса. Временами снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер южный, 4-9 метров в секунду.