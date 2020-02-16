Погиб создатель саундтрека к сериалу "Бригада"

Диджей и композитор, один из авторов саундтрека к культовому сериалу "Бригада" Андрей Иванов погиб в Австралии. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев на своей странице в Facebook.

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет", – рассказал журналист.

Андрей Иванов был одним из создателей музыкального проекта Triplex в жанре электронной музыки. Triplex прославился саундтреками к фильмам и сериалам в 2000 годах. Одними из самых известных записей проекта были саундтреки к сериалу "Бригада" и к фильму "Бой с тенью", записанный совместно с финской метал-группой Apocalyptica.