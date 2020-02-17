Врачи назвали продукты, которыми диабетики могут заменить сахар

Каждому человеку необходимы углеводы, утверждают во Всемирной организации здравоохранения. Только у людей, больных диабетом, они должны быть особенными.

По словам врача-эндокринолога, диетолога Первой градской больницы Москвы Оксаны Мироновой, отличной заменой пирожным и тортам станут свежие фрукты и ягоды. Медик посоветовала употреблять их по 300-400 граммов в день. При этом людям с сахарным диабетом ни в коем случае нельзя есть бананы, финики, виноград и хурму. Они слишком сладкие, пишет "АиФ".

Что касается ягоды, то подойдет и та, которая продается в замороженном виде в любом супермаркете.

Еще одна альтернатива сахару – натуральные безопасные сахарозаменители. Например, стевия. Она в 150-200 раз слаще сахара и менее калорийна. Бывает как в виде сиропов, так и в виде таблеток.

По словам Мироновой, при сахарном диабете допустимо получать углеводы из бурого риса, гречки, овсянки, сваренного "в мундире" картофеля.