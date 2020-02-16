Эксперт рассказал, чем опасен легкий алкоголь

Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что употребление легкого алкоголя, в частности пива и коктейлей, может привести к циррозу печени.

Эксперт подчеркивает, что значимую роль играет не крепость алкоголя, а его количество и длительность применения. В качестве примера Манукьян привел своего пациента, который ежедневно "потихонечку высасывал" по банке джин-тоника. В результате у него развился цирроз печени с признаками портальной гипертензии.

"Очень тяжелые пивные циррозы. Нет такого понятия – что вредно, а что полезно. Любой алкоголь – это токсическое воздействие на печень и может привести к этой патологии", – заключил врач.

Как уже писал amiс.ru, почти треть россиян злоупотребляют спиртным. При этом большое число людей являются так называемыми "тихими алкоголиками", которые страдают от заболеваний из-за спиртного, но не обращаются за медицинской помощью.

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, какое количество алкоголя является злоупотреблением. Так, если выпивать по 50 мл крепкого алкоголя ежедневно в течение месяца, то печеночный маркер даст понять – человек злоупотребляет.