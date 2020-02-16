Житель Алтая сфотографировал редчайшего хищника

Житель Кош-Агачского района Республики Алтай Алан Сурбашев встретил в дикой природе ирбиса, или снежного барса, который является одним из самых редких и малоизученных современных хищников, передают "Новости Горного Алтая".

Алан Сурбашев увидел снежного барса на территории Сайлюгемского национального парка и успел снять его на свой смартфон. После изучения снимка эксперты подтвердили, что это мог быть ирбис.

Как отмечает издание, жители Алтая уже не в первый раз встречают снежного барса. Так, ирбиса видел житель Бийска, который гулял в горах в 2014 году. В 2018 году редкого хищника удалось встретить группе волонтеров во время экспедиции. Но обычно снежные барсы попадают в объективы фотоловушек, которых в России расставлено около 220 штук.

По данным за 2019 год, численность снежных барсов в Республике Алтай составляет 42-43 особи, включая 11 котят. Годом ранее их популяция в регионе оценивалась в 35 особей. По данным за 2016 год общая численность ирбисов на планете составляет около 4000. Основной ареал обитания редкого хищника – горы Центральной Азии.

Снежные барсы занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Охота на них запрещена. Однако ежегодно от рук браконьеров и фермеров погибает от 220 до 450 особей, сообщает журнал "Вокруг света".