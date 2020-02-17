Почти 1000 человек в Алтайском крае сменили имя в прошлом году

Около тысячи жителей Алтайского края сменили имена, отчества и фамилии в 2019 году. Как отмечают "Вести Алтай" причины у всех разные, но нередко люди думают, что по жизни им не везет как раз из-за имени.

Так, например, у Алексея Лосева из Смоленского района из-за фамилии не складывались отношения со сверстниками в школе. Теперь он Алексей Сказочный, и дела, по словам подростка, наладились.

Количество смены имени, фамилии или отчества законом не ограничено. По словам начальника отдела ЗАГС по г. Новоалтайску, ЗАТО Сибирский, Первомайскому району Елены Николаевой, в ее практике есть случай, когда молодой человек, начиная с 2015 года, восемь раз менял или имя, или отчество, или фамилию.

Отмечается, что титулы, числительные, а также любые знаки препинания, кроме дефиса, – это ограничения для выбора имени ребенку. Именоваться иначе он сможет только с 14 лет и с письменного согласия родителей. С 18 лет цензура на имена не распространяется.