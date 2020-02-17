Холодов не предвидится. Прогноз погоды на 17 февраля в Алтайском крае

Теплое начало недели ждет жителей Алтайского края, сообщает региональный Гидрометцентр.

17 февраля ожидается примерно такая же погода, как и в конце прошедшей недели. Днем температура воздуха в крае составит от -1°С до -6°С, в южных районах до +4°С. В большинстве районов региона ожидаются снег, местами сильная гололедица. Ветер южный – от 3 до 8 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток температура воздуха составит от -1°С до -3°С. Временами ожидается снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.

Во избежание аварий водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, а пешеходам внимательней передвигаться по тротуарам.