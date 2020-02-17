Переводчики Владимира Путина назвали его самые затруднительные фразы

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков назвал самые затруднительные для перевода высказывания российского президента.

Садыков привел в пример фразу "мы не будем стоять враскоряку". Лингвист услышал ее в телерепортаже и очень обрадовался, что ему не надо переводить это высказывание.

Также Садыков назвал неожиданной команду "вольно!" из уст президента. В 2017 году фразу перевели как Welcome ("добро пожаловать!"), сообщает РИА "Новости".

По словам третьего секретаря лингвистического обеспечения МИД России Натальи Красавиной, переводчики активно дискутировали на тему фразы Путина "Донбасс порожняк не гонит". В итоге ее перевели как "Донбасс ерунды не говорит".