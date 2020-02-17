Россияне потребовали вернуть пожертвования для ребенка после его смерти

Россияне поучаствовали в кампании по сбору средств на лечение больного ребенка жительницы Омска и потребовали возврата средств после того, как младенец умер, сообщает издание Om1.ru.

Отмечается, что еще до рождения ребенка женщина узнала о его болезни и объявила сбор средств на лечение. На операцию в Германии требовалось 15 миллионов рублей, однако удалось собрать лишь чуть более 300 тысяч.

7 января 2020 года ребенок скончался, а женщина перестала выходить в соцсети. На это обратили внимание ее подписчики, которые ранее пожертвовали деньги, и потребовали все вернуть, чтобы якобы помочь другим больным детям.

Женщина пояснила, что потратила собранные средства на проживание в Новосибирске, когда ребенок был в реанимации. К тому же, с ее слов, часть денег списали со счета приставы.

"Я слепо верила, что он будет жить, даже когда мне сказали, что его жизнь под угрозой. Только поэтому я и говорила, что ничего не будет потрачено со сбора, я просто хотела их потом вложить. Это чистая правда", – пояснила она.

Сообщается, что оставшиеся деньги женщина якобы перевела другому тяжело больному ребенку. Это 10 тысяч рублей. Омичка также пообещала, что будет делать пожертвования другим малышам, пока не возместит все израсходованные деньги.