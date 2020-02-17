Ученые рассказали, сколько нужно кофе для долголетия

В очередной раз положительный эффект кофе на здоровье человека был доказан в ходе нескольких научных исследований.

Эксперты обнаружили четкую взаимосвязь между кофе и пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Исследователи пришли к выводу, что употребление всего двух чашек кофе в день может увеличить продолжительность жизни на два года. Результаты исследования опубликовали в Европейском журнале эпидемиологии.

В другом исследовании специалисты провели анализ результатов 40 предыдущих научных работ на тему влияния кофе на человеческий организм. Ученые выявили, что употребление кофе не повышает риск смерти независимо от возраста, веса и образа жизни человека, передает Express.

Ученые определили влияние напитка и на другие аспекты здоровья. Например, кофе не только помогает чувствовать себя бодрее, но и кратковременно повышает когнитивные способности. Также исследования доказали, что употребление кофе помогает снизить риск болезней Альцгеймера и Паркинсона, способствует сжиганию жира, улучшает состояние печени и повышает работоспособность. Однако, как подчеркивают ученые, злоупотреблять кофе все же не стоит, да и пить его лучше без сахара.