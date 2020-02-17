Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 1696 человек

По данным на 17 февраля общее количество жертв нового коронавируса достигло 1696 человек на территории Китая.

При этом суммарное число заболевших увеличилось до 58,1 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также стало известно, что свыше 8 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии, а более 1,8 тысячи – в критическом. 6659 пациентов выписали из больниц. Еще более 71 тысячи человек, имевших контакт с зараженными, находятся под наблюдением.

Напомним, из краевой инфекционной больницы Читы выписали гражданина Китая, который ранее страдал от коронавирусной инфекции. Таким образом, по официальным данным, зараженных этой инфекцией на территории России не осталось.