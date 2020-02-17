Алтайский край поднялся в рейтинге регионов России по качеству жизни

В рейтинге регионов России по качеству жизни Алтайский край в сравнении с 2019 годом поднялся в таблице всех субъектов Федерации на одну строку, перекочевав с 73-го места на 72-е. К соответствующим выводам пришли эксперты РИА "Новости".
Первая десятка рейтинга выглядит так:
-
Москва;
-
Санкт-Петербург;
-
Московская область;
-
Республика Татарстан;
-
Белгородская область;
-
Краснодарский край;
-
Воронежская область;
-
Ленинградская область;
-
Калининградская область;
-
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Что касается всех сибирских регионов, то они заняли в рейтинге следующие позиции:
-
Новосибирская область – 22-е место (рост в сравнении с 2019 годом на две позиции);
-
Красноярский край – 38-е место (рост на семь позиций);
-
Томская область – 45-е место (рост на шесть позиций);
-
Омская область – 53-е место (рост на четыре позиции);
-
Кемеровская область – 56-е место (падение на две позиции);
-
Республика Хакасия – 57-е место (падение на две позиции);
-
Иркутская область – 63-е место (рост на пять позиций);
-
Алтайский край – 72-е место (рост на одну позицию);
-
Республика Бурятия – 77-е место (без изменений);
-
Забайкальский край – 82-е место (рост на одну позицию);
-
Республика Алтай – 80-е место (без изменений);
-
Республика Тыва – 85-е место (без изменений).
Таким образом, в разрезе сибирских регионов положение Алтайского края в рейтинге можно оценить как среднее. В общефедеральном же списке регион оказался в двадцатке аутсайдеров.
Отметим, что при ранжировании регионов страны составители рейтинга анализировали 72 показателя, объединенные в 11 групп.
В центре внимания были такие факторы, как уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология и климат, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Комментарии
Во-первых, не поднялся, а кто-то опустился с 72го места. Во-вторых, как может быть положение средним на 72м месте из 76? В третьих, а не подскажете, по какому поводу нам радоваться и что улучшилось в городе?
Уже даже не смешно.
Это как в кино:
- У Вас "Наука и жизнь" есть?
- Наука есть, а жизни нет.
Так и у нас рейтинг есть, а жизни нет.
Фантастика да и только.
В целом, довольно правдивая картина.
По позиционированию АК среди Сибирский регионов: Новосибирск и Крас - лидеры; затем все более-менее крупные регионы Омск, Томск, Кемерово, Иркутск и Абакан. И далее идёт группа аутсайдеров что по Сибири, что в целом по стране: Тыва, Чита, Бурятия, Горный.... и Алтай среди них. По уму в первую группу Алтаю не светит, экономика и статус не те. Логичнее была бы вторая группа - сравнимые с Барнаулом Томск и Кемерово, невнятный Абакан, и неровный Иркутск. Но нет. Доходы определяют место в пищевой цепочке.
Короче, живем мы в глухой провинции, где мало чего полезного для населения происходит.
Прорыв!