Алтайский край поднялся в рейтинге регионов России по качеству жизни

В рейтинге регионов России по качеству жизни Алтайский край в сравнении с 2019 годом поднялся в таблице всех субъектов Федерации на одну строку, перекочевав с 73-го места на 72-е. К соответствующим выводам пришли эксперты РИА "Новости".

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Москва;

Санкт-Петербург;

Московская область;

Республика Татарстан;

Белгородская область;

Краснодарский край;

Воронежская область;

Ленинградская область;

Калининградская область;

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Что касается всех сибирских регионов, то они заняли в рейтинге следующие позиции:

Новосибирская область – 22-е место (рост в сравнении с 2019 годом на две позиции);

Красноярский край – 38-е место (рост на семь позиций);

Томская область – 45-е место (рост на шесть позиций);

Омская область – 53-е место (рост на четыре позиции);

Кемеровская область – 56-е место (падение на две позиции);

Республика Хакасия – 57-е место (падение на две позиции);

Иркутская область – 63-е место (рост на пять позиций);

Алтайский край – 72-е место (рост на одну позицию);

Республика Бурятия – 77-е место (без изменений);

Забайкальский край – 82-е место (рост на одну позицию);

Республика Алтай – 80-е место (без изменений);

Республика Тыва – 85-е место (без изменений).

Таким образом, в разрезе сибирских регионов положение Алтайского края в рейтинге можно оценить как среднее. В общефедеральном же списке регион оказался в двадцатке аутсайдеров.

Отметим, что при ранжировании регионов страны составители рейтинга анализировали 72 показателя, объединенные в 11 групп.

В центре внимания были такие факторы, как уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология и климат, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.