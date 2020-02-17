У россиян массово крадут персональные данные

Журналисты газеты "Известия" проверили многочисленные жалобы россиян на то, что им звонят из строительных компаний после посещения их сайтов.

Ситуация стала приобретать массовый характер в конце 2019 года. Многие эксперты связывают это с "успешным тестированием". По их мнению, незаконную технологию применили в качестве эксперимента. Не столкнувшись с активным противодействием россиян, стали внедрять ее повсеместно.

Работает система очень просто. Когда пользователь заходит на сайт компании со смартфона, программное обеспечение определяет номер его телефона. Затем его передают сотрудникам компании, которые обзванивают потенциальных клиентов.

При этом жертвы агрессивного маркетинга утверждают, что не оставляли своего номера телефона и не давали разрешения его использовать.

Для проверки журналисты со смартфона посетили сайты нескольких застройщиков. В течение первого же дня они получили несколько звонков с предложением приобрести жилье.

"В первый же день поступило примерно пять-шесть звонков. Дальше – больше. В некоторые дни звонили до 10 представителей различных компаний", – пишет издание.

Эксперты выразили уверенность, что остановить массовую кражу персональных данных эффективнее всего одним способом – не лениться писать жалобы в УФАС. Ведь используя без разрешения персональные данные, компании нарушают права населения. Сам факт телефонного звонка без согласия клиента – это незаконное распространение рекламы, и его нарушителям грозят штрафы.