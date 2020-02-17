Барнаульская спортсменка дважды стала лучшей в стране

Молодежное первенство России по легкой атлетике завершилось в Санкт-Петербурге.

Барнаульская спортсменка Полина Миллер в первый день выступала в эстафете 4х400 метров за Краснодарский край, которому дает параллельный зачет. Команда установила рекорд страны, показав время 3:37:49 секунды, тем самым завоевав золотые медали.

Во второй день соревнований 23-летняя Миллер выиграла уже одиночный забег на 400 метров. Результат спортсменки 53,09 секунды.

Напомним, Миллер занималась в барнаульской СШОР № 2 и ГБУ КК "РЦСП по легкой атлетике" под руководством Надежды Клевцовой.

Спортсменка является обладательницей нескольких рекордов России среди юниоров.