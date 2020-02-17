Таксист изнасиловал клиентку в Ростове-на-Дону

Полицейские ведут розыск водителя "Яндекс. Такси", которого подозревают в надругательстве над клиенткой, сообщает портал 1Rnd.

По информации источника издания в правоохранительных органах, инцидент случился в Советском районе Ростова-на-Дону.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По ее словам, таксист изнасиловал ее и скрылся на автомобиле Skoda Rapid белого цвета.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда девушки становятся жертвами таксистов. Так, в Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель такси изнасиловал пассажирку на инвалидной коляске и потребовал с нее деньги. Женщина вызвала такси, но ехать передумала, что и стало одним из мотивов преступления.