Участок барнаульской улицы перекроют на два месяца

Участок бульвара 9 Января в Барнауле перекроют для движения транспорта на два месяца. Ограничение введут 4 марта 2020 года.

Как сообщают в пресс-центре городской администрации, речь идет об отрезке бульвара от дома № 22 до строения № 24а. Там будут строить канализационный коллектор. Открыть движение планируют 3 мая.

Автомобилистам приносят извинения за причиненные неудобства, а также просят быть внимательными и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.