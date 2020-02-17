Участок барнаульской улицы перекроют на два месяца

Участок бульвара 9 Января в Барнауле перекроют для движения транспорта на два месяца. Ограничение введут 4 марта 2020 года.
Как сообщают в пресс-центре городской администрации, речь идет об отрезке бульвара от дома № 22 до строения № 24а. Там будут строить канализационный коллектор. Открыть движение планируют 3 мая.
Автомобилистам приносят извинения за причиненные неудобства, а также просят быть внимательными и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.
Комментарии
Там асфальт новый положили? Точная примета, как только положен новый асфальт, сразу начинают прокладывать или ремонтировать коммуникации!
Ничего страшного пусть строят 2 месяца и более . Мы не Китай что бы за 10 дней больницу строить, мы любим растягивать на поболее, и мост построим за 2 года если все карты сойдутся.