"АлтайБаскет" одержал две крупные победы в Ростове-на-Дону

Очередные матчи второй Суперлиги состоялись в минувшие выходные. "АлтайБаскет" гостил в Ростове-на-Дону и не стал жалеть дебютанта лиги – местный "Барс-РГЭУ".

В первой игре барнаульцы одержали победу с разницей в +43 – 96:53. Самым результативным в составе "АлтайБаскета" оказался Артем Кузьмин, набравший 19 очков.

Во втором матче разница составила +29 в пользу гостей – 78:49. В этой встрече у барнаульцев больше всех (15 очков) набрал Валерий Алексеев.

"АлтайБаскет" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре 22 и 23 февраля барнаульцы дома сыграют против тобольского "Нефтехимика".