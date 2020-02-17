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Барнаул может провести ЧМ по гребле в 2024 году для самых выносливых спортсменов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Столица региона также примет этап Кубка мира в 2021 году

Барнаул может принять чемпионаты Европы и мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонские дистанции в 2023 и 2024 годах. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко с представителями делегации Международной федерации каноэ (ICF), которая состоялась 15 февраля.

О чем говорили на встрече?

Прежде всего о том, как готовят гребной канал в Барнауле к предстоящему Кубку мира, который пройдет в июне 2021 года. От федерации на Алтай прилетели Николай Мордвин (помощник президента ВФГБК), Аднан Алиев и Руд Хайселар. Члены ICF ознакомились с условиями, в которых предстоит жить, тренироваться и выступать лучшим гребцам мира. Они остались удовлетворены увиденным.

Федерация уже направила заявки на проведение в Барнауле чемпионата Европы (марафон) в 2023 году и чемпионата мира (марафон) в 2024 году по гребле на байдарках и каноэ. Также барнаульский гребной канал рассматривается как площадка для подготовки российской сборной к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Ожидается, что сборная страны проведет около месяца сборов в Барнауле.

Что за марафонские дистанции среди гребцов?

По популярности эти соревнования идут на втором месте после спринта. Всех спортсменов делят на две группы: до 23 лет и старше. Все участники стартуют вместе. Сначала спортсмены гребут, потом с лодками выходят на берег и бегут вдоль трибун со зрителями. В результате получается настоящее шоу. Ожидается, что на чемпионаты Европы и мира в Барнаул могут приехать около 400 спортсменов из 30 стран мира. В целом наш гребной канал, как подчеркнули члены федерации, готов к турнирам, но все покажет Кубок мира, который состоится уже через год.

Что сейчас делают на канале?

Ведут активные работы. Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков отметил, что еще предстоит работа по обустройству территории канала и приобретению инвентаря. В 2020 году планируется завершить строительство автопарковки на 1500 мест, дополнительно построить трибуны на 2000 человек. Общее количество мест на трибунах будет доведено до 2400. Планируется построить на территории спортивной базы в 2021 году многопрофильный спортивный зал. Что касается лодок, то на них нужно чуть более 300 миллионов рублей. Около 100 из них может быть выделено по линии Минспорта РФ. Остальные же средства будут выделены спонсорами и из бюджета региона. В любом случае лодки понадобятся для развития данного вида спорта в крае.

Также, как пояснил Юрий Шамков, после Кубка мира территория рядом с каналом будет рекреационной. Там появится пляж и бассейн. По его словам, необходимо очистить определенные сооружения на противоположном берегу Оби. Очистные сооружения принадлежат частной федеральной компании "Росводоканал".

Президент федерации уверен, что в будущем на территории канала можно будет рыбачить, купаться и вообще отдыхать. Что касается спортивного аспекта освоения этой территории, то после завершения строительства обводного канала, оснащения всеми необходимыми техническими средствами это будет объект мирового уровня.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.02.2020 11:28
- гость -

Думаю стоит задуматься не о тратах, а о том как заработать на мероприятии и отбить вложения.. Иначе это для региона бессмыслено и вредно.

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