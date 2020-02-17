ЦБ изменит основания для блокировки счетов россиян

Центробанк России подготовил поправки в список операций, которые следует считать сомнительными, что будет являться основанием для блокировки счета, сообщает РБК.

Это будет первое за восемь лет изменение списка. Регулятор обосновывает их принятие необходимостью удалить из перечня устаревшие положения и добавить новые, чтобы противодействовать отмыванию денег и другим незаконным операциям.

В частности, из списка сомнительных убрали операции с высокими комиссиями и заградительными тарифами. Это станет основанием для повышенного контроля, но блокировать счета не будут.

Также недействительным хотят признать пункт по транзакциям, напрямую не связанным с деятельностью компании согласно учредительным документам.

Перечень оснований для блокировки существенно расширят. Например, в него попадут случаи, когда:

– клиент требует забрать обратно деньги и закрыть счет при возникновении к нему вопросов;

– есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание (даже при операции по исполнительному документу);

– деньги на счет поступают от юрлица или предпринимателя без экономического основания (то есть "белые" зарплаты под санкции не попадают, а вот "серые" – попадают);

– операции совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний;

– идет приобретение или продажа виртуальных активов.

Опрошенные изданием эксперты считают изменения закономерными, хотя некоторые пункты и вызывают у них вопросы.