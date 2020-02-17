Четверть сотни педагогов вышли в финал конкурса "Учитель года Алтая – 2020"

Жюри определилось с участниками финальной части конкурса "Учитель года Алтая – 2020". В ней примут участи 24 педагога. Полный список имен можно найти здесь.

Финалистов выбрали по итогам заочного этапа, в котором претенденты представляли видеозапись учебного занятия, аналитический отчет и интернет-ресурс.

Мероприятие пройдет в Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова 19 и 20 февраля 2020 года. Там же проведут семинар по подготовке к конкурсным испытаниям очного тура.

Сам финал состоится с 16 по 18 марта. Участники дадут открытый урок, представят свой опыт работы и проведут внеклассное мероприятие. По итогам очного этапа жюри конкурса выберет шестерых лауреатов.