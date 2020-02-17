Видео драки в бийском баре сняли за год до похищения человека

Администрации бар-клуба "Офис" официально опровергла сообщения СМИ о том, что похищению человека в Бийске предшествовала драка в фойе заведения, сообщает "Бийский рабочий".

Ранее несколько СМИ разместили видеозапись, на которой в помещении "Офиса" в рукопашной сошлись несколько человек. Охрана выпроводила дерущихся из клуба.

Издание сообщило, что это случилось в ночь 8 февраля 2020 года, когда ранее судимые бийчане поместили своего оппонента в багажник и хотели вывезти его за город с целью убийства.

В бар-клубе уточнили, что запись была сделана еще в апреле 2019 года и не имеет к февральскому инциденту никакого отношения.

Правоохранительные органы задержали двоих ранее судимых жителей Бийска по подозрению в покушении на убийство.

По версии следствия, злоумышленники нанесли несколько ударов 35-летнему мужчине, а потом погрузили обмякшее тело в багажник автомобиля.

Его вывезли за город для расправы. Однако довести задуманное до конца им не удалось. Потерпевший смог вырваться и сбежать.