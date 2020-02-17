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Небо в алмазах: какими самолетами летают самые влиятельные люди мира

, ИА "Амител"
Мраморные ванные, светильники из золота и другие элементы роскоши частных лайнеров

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Иметь собственный самолет – довольно дорогое удовольствие. Особенно если это один из самых дорогих частных самолетов в мире. Окунуться в мир роскоши и ознакомиться с такими лайнерами можно в блоге компании Air Charter Service.

Boeing 757

Владелец данного самолета, стоимость которого составляет около 100 миллионов долларов, 45-й президент США Дональд Трамп. Лайнер оснащен парой турбовентиляторных двигателей Rolls Royce, что позволяет ему двигаться с впечатляющей скоростью около 800 км/ч и находиться в небе 16 часов.

Интересно, что среднестатистический Boeing 757 рассчитан на перемещение 180-200 пассажиров, в то время как самолет Дональда Трампа был специально переоборудован и вмещает лишь 43 человека.

Отдельного внимания заслуживает интерьер этого авиасудна. На борту есть спальня, отдельная комната для гостей, ванная, где на себя обращают внимание светильники из настоящего золота. Также мелкие интерьерные элементы позолочены 24-каратным золотом. Для удобства кресло каждого пассажира оснащено отдельной мультиплексной киносистемой.

Boeing 787-8 BBJ

Этот самолет по праву называется Dreamliner и оценивается в 300 миллионов долларов. Его площадь составляет около 220 квадратных метров, а количество посадочных мест рассчитано на 40 пассажиров. В воздухе Dreamliner может находиться более 17 часов.

Паркетный пол, высокие куполообразные потолки и множество необычных архитектурных деталей придает дизайну борта этого лайнера особо роскошный вид. В распоряжении гостей спальные комнаты, мраморные ванные комнаты, а также отдельная гостиная. Весь салон оснащен кнопками вызова персонала и кнопками управления, при помощи которых можно регулировать яркость света, управлять мониторами.

Boeing 747-8 VIP

Стоимость авиалайнера Boeing 747-8 VIP – 367 миллионов долларов, без учета дополненных затрат на его оснащение. Этот самолет считается самым длинным из когда-либо построенных авиаконструкций и самой продаваемой моделью Boeing.

Один из покупателей данного самолета помимо его базовой стоимости потратил еще 200 миллионов долларов на обустройство лайнера. В числе роскошных дополнений интерьера самолета великолепная спальня с видом на небо, несколько ванных комнат, гостиная, личный кабинет, большой зал для совещаний, столовая, вмещающая 14 человек.

Airbus 380

Это самый большой самолет в мире: в стандартной комплектации он вмещает в себя 800 пассажиров. Наверное, это стало одной из весомых причин, почему саудовский принц аль-Валид бен Талал Аль Сауд приобрел этот лайнер и превратил его в самый настоящий летающий дворец. На двух роскошных этажах, соединенных лифтом и дизайнерской винтовой лестницей, разместились концертный зал, турецкая баня, молитвенная комната, которую отличает наличие специальных электронных ковриков, автоматически поворачивающихся в сторону Мекки, а также потрясающие отдельные комнаты для пассажиров. Еще на борту обустроено парковочное место для автомобиля принца.

Airbus A340-300

Это самый дорогой самолет из данного списка: его цена варьирует от 350 до 500 миллионов долларов. Его обладатель – российский миллиардер Алишер Усманов. В честь отца владелец назвал борт "Бурхан". Известно, что коммерческий самолет этой модели вмещает 300 человек.

Что касается интерьера этого авиасудна, предполагается, что по количеству модернизированных дополнений он обходит даже самолет Владимира Путина.

B-2 Spirit

Особняком в этом списке стоит военный самолет B-2 Spirit. Необычная проектировка данного реактивного самолета позволила сделать его незаметным для наземных радаров. Техническое наполнение просто впечатляет: четырехкратная система управления полетом, наличие раздельных тормозных рулей для пилотов и многое другое. Стоимость такого летательного средства составляет 737 тысяч долларов.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.02.2020 14:08
1

Национализировать самолеты, средства пустить на нац.проекты - там эти средства быстро попилят чиновники, так что до народа все равно ничего не дойдет.

17.02.2020 14:16
- гость -

Необычная проектировка данного реактивного самолета позволила сделать его незаметным для наземных радаров.

С каких пор он стал незаметным. Малозаметный, но если потребуется - вычислят.

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