Пострадавшая во время пожара жительница Алтайского края скончалась в больнице

89-летняя жительница Камня-на-Оби, пострадавшая во время пожара, скончалась в больнице. Об этом сообщают "Каменские известия".

Как уже писал amic.ru, возгорание в доме случилось в ночь на 11 февраля. Еще до прибытия пожарных соседи вытащили на улицу 89-летнюю хозяйку. Ее 87-летнего супруга нашли позже.

Мужчину не успели довезти до больницы, он скончался в машине скорой помощи. Женщину госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Сейчас проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Алтайский Следственный комитет назначил проверку.