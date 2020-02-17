Из Google Play удалили почти все приложения с доступом к звонкам и СМС

Компания Google объявила об удалении абсолютного большинства приложений из Play-маркета, которые требуют разрешения на доступ к журналу звонков и SMS-сообщениям, информирует издание о цифровых технологиях 3DNews.

Это связано с реализацией политики по защите персональных данных пользователей.

В результате количество такого программного обеспечения в Google Play сократилось на 98% процентов. Оставшимся 2% необходим доступ к этим звонкам и СМС для корректной работы, в связи с чем их удалять не стали.

В компании отметили, что в 2019 году благодаря специальной фильтрации для безопасности пользователей в магазин цифрового контента Google не допущено 790 тысяч потенциально опасных приложений.