Плитка и деревья: как в Барнауле благоустроят Мизюлинскую рощу и сквер на Ускова

Администрация города Барнаула разместила аукцион на разработку проекта благоустройства Мизюлинской рощи и сквера на улице Сергея Ускова и Взлетной. Работы планируют провести в 2020 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Как говорится на сайте Госзакупок, заявки принимаются до 5 марта 2020 года. Сам аукцион состоится 13 марта. Парк "Изумрудный", ранее выигравший в народном голосовании по определению территорий, которые получат финансирование в 2020 году, судя по всему, будет ждать отдельного проекта. Известно, что около 30 миллионов будет выделено в том числе и из бюджета Алтайского края.

Что касается двух других проектов, то подрядчику нужно будет учесть сложившуюся планировочную и транспортную систему улиц, существующие объекты и элементы благоустройства. Согласно заданию, ему необходимо создать "народные тропы и проходы".

"Необходимо выработать единое стилистическое решение в оформлении пешеходных зон, акцентировать внимание на развитии общественных пространств, создать интуитивно и визуально понятную систему навигации для удобства передвижения пешеходов", – говорится в техническом задании.

На двух территориях обязательно должна быть качественная тротуарная плитка, газоны, кустарники и деревья. Также подрядчику необходимо разработать цветочное оформление. В скверах появятся скамьи, урны, контейнеры для мусора, предметы городской среды. На территориях предусмотрены ограждения для пешеходов, автопарковка и места отдыха.

Среди документов, которые потребуется предоставить подрядчику, фигурируют дендрологический план с пересчетной ведомостью и разбивочный чертеж озеленения.

Напомним, жители Барнаула в течение двух недель выбирали территории, которые приведут в порядок в 2020 году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Было предложено 44 общественных пространства.

В результате за их благоустройство отдали 50 611 голосов. Три территории получили около 17%, разделив победу. Это парк "Изумрудный", Мизюлинская роща и зеленая зона на пересечении ул. Сергея Ускова и ул. Взлетной.

Если первые две территории большие, долгое время заброшены, то на третьей – в районе новостроек – вообще не было раньше общественного пространства. Городским властям предстоит с нуля создавать сквер на пересечении двух улиц.

Ожидается, что краевая столица получит в целом более 100 миллионов на благоустройство этих трех территорий.