Барнаул не вошел в список криминально опасных городов для ресторанов и магазинов

Компания "Delta Системы безопасности" провела исследование и выяснила, в каких городах владельцам магазинов и заведений чаще всего приходится вызывать группы быстрого реагирования.

Барнаула в списке нет. Возглавляет рейтинг Уфа, далее идут Набережные Челны и Сочи, сообщает РИА Новости.

Наиболее безопасными назвали города-миллионники. Спокойнее всего живется владельцам магазинов и ресторанов в Екатеринбурге. Следом идут Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

По словам руководителя "Delta Системы безопасности" Андрея Цыбакова, в основном причиной вызова группы быстрого реагирования является алкогольное опьянение посетителей магазина или ресторана. Количество таких инцидентов достигает 70%.