Как правильно питаться в Великий пост-2020. Инфографика

2 марта начинается самый главный и строгий среди постов – Великий пост. Он продлится 48 дней и закончится великим праздником Пасхи, который в 2020 году будут отмечать 19 апреля. Но Великий пост – это не просто диета, как могут подумать многие. Это время духовного очищения, добрых дел и шанс стать лучше.

В нашей инфографике мы расскажем вам, от каких продуктов в Великий пост нужно отказаться, в какие дни можно есть рыбу или икру и можно ли пить вино в этот период.

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