Федор Смолов забил первый гол за "Сельту"

Российский футболист Федор Смолов забил первый мяч в испанской Примере. Форвард отличился минувшей ночью в матче 24 тура. "Сельта" в гостях встречалась с мадридским "Реалом".

Смолов открыл счет в матче с передачи Яго Аспаса, послав мяч в ворота Тибо Куртуа на седьмой минуте встречи. Игра в итоге завершилась со счетом 2:2.

"Сельта" на данный момент набрала 20 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Смолов перешел в испанский клуб на правах аренды из московского "Локомотива" в январе 2020 года. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В трех матчах за клуб из Виго форвард забил один гол.

Видео забитого мяча можно посмотреть здесь.