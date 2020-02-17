Мужчина умер на автобусной остановке в Бийске

Пожилой человек скончался на автобусной остановке на улице Красноармейской в Бийске в субботу, 15 февраля, сообщает издание "Наш Бийск".

Правоохранительные органы устанавливают личность пенсионера и просят откликнуться его родственников. Мужчине на вид около 65 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые, вьющиеся.

Был одет в бежевую куртку, черные болоньевые штаны и ботинки того же цвета. На нем были черные шапка и ботинки.

Особая примета – нет руки до локтя. Граждан, кому что-либо известно о личности погибшего, просят позвонить по телефону 8 (3854) 394-010 или 02.