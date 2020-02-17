В России предложили принудительно лечить от алкоголизма

Замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС, который возглавляет патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев заявил, что нужно принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости. Вредные привычки приводят к разрушению семей, уверен Малофеев.

"У женщины, например, должна быть возможность сделать звонок, чтобы приехали специалисты, провели освидетельствование и забрали мужа-алкоголика на капельницу или лечение", – цитирует Малофеева РИА "Новости".

Ранее протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. По словам священника, гражданские жены не понимают, что такое настоящий брак. Они, по мнению Смирнова, лишь временная утеха.