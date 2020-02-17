В России предложили принудительно лечить от алкоголизма

Замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС, который возглавляет патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев заявил, что нужно принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости. Вредные привычки приводят к разрушению семей, уверен Малофеев.
"У женщины, например, должна быть возможность сделать звонок, чтобы приехали специалисты, провели освидетельствование и забрали мужа-алкоголика на капельницу или лечение", – цитирует Малофеева РИА "Новости".
Ранее протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. По словам священника, гражданские жены не понимают, что такое настоящий брак. Они, по мнению Смирнова, лишь временная утеха.
Комментарии
Поддерживаю.
Ни один алкаш алкашом себя не считает и своим ходом кодироваться не идёт.
Не поможет.
Даже добровольно "сдавшиеся" алкоголики излечиваются далеко не все.
Правда, в экстренных случаях (алкогольный психоз, предбелочковые состояния), окружающие должны иметь возможность принудительно направить страдальца в учреждение, спору нет.
А за чей счет?
Процентов 80 мужского населения от 16 и старше уже алкаши, причем, пивные, или сильно близки к этому. Кругом пиво, пиво... может, отсюда начать надо?
17.02.2020 13:30
- гость -
окружающие должны иметь возможность
Звонишь в наркодипансер и аля улю. Приедут.
а может надо решить причину пьянства. низкий уровень жизни?