Справедливороссы настаивают на выплате "детям войны" к 75-летию Великой Победы

Партия "Справедливая Россия" снова призвала власти региона выплатить "детям войны" денежную компенсацию в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения СР Александр Терентьев отправил 12 февраля губернатору Виктору Томенко обращение с просьбой найти деньги на такие выплаты.

Подобные меры предусмотрели власти уже 43 регионов. Где-то это ежемесячные льготы для граждан данной категории, где-то – единовременные к дате. К примеру, единовременные выплаты к юбилею Победы получат "дети войны" в Сахалинской, Орловской, Тюменской, Магаданской областях, в республиках Крым, Саха, в том числе в соседнем Алтае, уточнили в пресс-службе партии.

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"Фракция "Справедливая Россия" в АКЗС с 2011 года поднимает вопросы помощи "детям войны". С боем выбивалось присвоение статуса. В штыки воспринимают единороссы в АКЗС и установление ежемесячного поощрения "детям войны". И пока этот вопрос переносится сугубо в политическую плоскость, пеняя на федеральный уровень, старики продолжают ждать и надеяться. И ведь дождутся, увы, не все", – добавили в пресс-службе.

Справка

В Алтайском крае проживает 130 тысяч "детей войны", из них более 103 тысяч имеют соответствующее удостоверение. Льготы по другим основаниям получают 85 тысяч граждан этой категории.