Главврач алтайской больницы умер на отдыхе во Вьетнаме

Главный врач рубцовской городской больницы №1 Игорь Данилюк умер в возрасте 44 лет, сообщает портал "вРубцовске".

Издание уточняет, что он скончался во время отдыха во Вьетнаме. Врач там находился с семьей. Причина смерти пока неизвестна.

Игорь Данилюк уроженец Алтайского края. С 2000 года работал в нейрохирургическом отделении больницы врачом-нейрохирургом. В июне 2009 года назначен на должность заведующего нейрохирургическим отделением. С января 2010 года назначен главным внештатным нейрохирургом Рубцовска и прикрепленной Рубцовской медико-географической зоны. В декабре 2010 года назначен главным врачом рубцовской городской больницы № 1.

Как ранее писал amic.ru, 12 февраля умер председатель Совета ветеранов Союза промышленников Алтайского края Евгений Ганеман. Ему было 78 лет.